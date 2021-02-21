Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alexandros Katranis, 45'te penaltıdan Mame Biram Diouf ile 51'de Aaron Boupendza kaydetti. 24 yaşındaki Boupendza ligde 23 maçta 18 gole ulaştıErzurumspor'un tek golü 90+3'te Oltan Karakullukçu attı ve bu sezon oyuna sonradan girerek 4. golünü kaydetmiş oldu. Erzurumspor'da kaleci Jakub Szumski 47. dakikada gördüğü kırmızı ardından takımını 10 kişi bıraktı.Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 25 puanda kalırken, 6 hafta sonra yenildi. Hatayspor ise 42 puana çıkarak son 3 haftada kaybetmedi.*Havanın eksi 8 derece olduğu Erzurum'da stattaki alttan ısıtma nedeniyle maç içerisinde sık sık buhar görüldü.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı kart gören Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski ve 4. sarı kartını gören Petrus Boumal, bir sonraki haftada Galatasaray maçında forma giyemeyecek.23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-130. dakikada serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içine havalandırdığı topta Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.33. dakikada sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu ve kaleci yakın mesafeden yaptığı müdahale ile gole izin vermedi.43. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine sarkan Boupendza'nın vuruşunda top kaleci Szumski'den döndü.45+2. dakikada ceza sahası önünde Novikovas'ın vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.45+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Diouf, Teikeu'dan seken topu almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...