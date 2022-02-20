Hatayspor'da sakatlık! Kaburgada kırık!

Fenerbahçe'ye konuk olan Atakaş Hatayspor'da Burak Öksüz sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da sakatlık! Kaburgada kırık!
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20 Şubat 2022 19:27
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Atakaş Hatayspor'da bir sakatlık yaşandı.

Konuk ekibin stoper oyuncusu Burak Öksüz, bir pozisyon sonrası yerde kaldı.

Hakem Yasin Kol, tedavi için sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Tedavi sonrasında sedyeyle kenara gelen Öksüz, mücadeleye devam edemedi.

Burak Öksüz'ün kaburgasında kırık şüphesi bulunduğu ve bu nedenle müsabakaya devam edemeyeceği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada yerini Selimcan Temel'e bıraktı.

ÖMER ERDOĞAN: "KIRIK VAR"

Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan "Sıkıntılı bir kadromuz var. Burak da eklendi. Kaburgasında kırık varmış. Onur'u oraya aldık, Temel'i ekledik. Sakat arkadaşlarımız aramıza eklenince daha farklı ve daha seçenekli bir oyuncu grubuna sahip oluruz." açıklamasını yaptı.

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