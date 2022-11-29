Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.



Günü çift antrenmanla tamamlayan futbolcular, koşu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.



Kaleciler takımdan ayrı çalıştı.





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