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Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

Hatayspor, Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
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29 Kasım 2022 19:13
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan futbolcular, koşu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaleciler takımdan ayrı çalıştı.

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