Hatayspor'da Galatasaray öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Atakaş Hatayspor, 4 futbolcu bu müsabakada forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Galatasaray öncesi 4 eksik
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15 Ocak 2022 12:55
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 32 puanla 7'nci sırada bulunan bordo-beyazlılar, 27 puanla 12'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile ülkelerinin milli takımlarındaki Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip cumartesi yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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