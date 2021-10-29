Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
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29 Ekim 2021 18:55
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın (30 Ekim) Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


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