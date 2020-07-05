90'DA GİRDİ, 90+4'TE ATTI!

HAFTAYA SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında liderile Play-Off şansını mucizelere bırakankarşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibioldu.Zorlu mücadelede hem Hatayspor hem de Keçiörengücü zaman zaman rakip kalelerde etkili ataklar geliştirmeye çalıştılar. Ev sahibi Hatayspor direk hücumlarla rakip kaleye giderken, Keçiörengücü ise maçın bazı anlarında oyun üstünlüğünü eline aldı. Karşılaşma 0-0'lık beraberliğe kitlenirken, 90. dakikada oyuna giren Soner Örnek, 90+4. dakikada attığı golle takımına kritik 3 puanı getirdi.Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 60'a yükseltti ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Keçiörengücü 44 puan kaldı.TFF 1. Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Adanaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek. Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.