Hasan Arat: "Chelsea'yle iş birliği yapacağım"

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, Chelsea ile iş birliğine gideceklerini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Chelsea'yle iş birliği yapacağım'
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17 Kasım 2023 09:11
Beşiktaş'ta yaklaşan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Hasan Arat, Antalya'da bulunan kongre üyeleri ile yemekli buluşmada bir araya geldi.

"BOEHLY BENİM ARKADAŞIM"

Arat, seçildiği takdirde Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile iş birliğine gideceklerini belirterek, "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" dedi.

Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Sandıkların patlaması lazım" ifadelerini kullandı.

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