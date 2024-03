New York Knicks pivotu Isaiah Hartenstein, Afroamerikalı olduğuna dair iddiaları doğruladı.



Hartenstein, takım arkadaşları Jalen Brunson ve Josh Hart'la birlikte 'The Roommates Show'da etnik kökenini doğrularken, babasının siyahi olduğunu açıkladı:



"Bazıları açık tenli oluyor ya, ben parlak tenliyim. Açık tenlinin de ötesiyim. Babam siyahi."



Hartenstein, Hart'ı örnek göstererek, gerçek etnik kökenini öğrenen insanların kendisine hemen farklı davranmaya başladığını söyledi:



"İnsanlar bunu öğrendiklerinde, Key ve Peele'nin skecindeki gibi davranıyorlar. Barack Obama'nın beyazlarla farklı el sıkıştığı skeçteki gibi. Bütün tavırları değişiyor. 'Hey Zay, nasılsın?' yerine 'Yo Zay, n'aber dostum?' diyorlar.



Hart da başta aynısını yapmıştı, 'Tanıştığımıza çok memnun oldum' falan demişti. Sonra ona siyahi olduğumu söyleyince her şey değişmişti."



Hartenstein'ın etnik kökeni, yakın zamanda Milwaukee Bucks guardı Patrick Beverley'nin NBA'deki siyahi tavırlı beyaz oyunculardan oluşturduğu bir listeye kendisini almamasının ardından tartışma konusu haline gelmişti. Beverley, Hartenstein'ı babasının siyahi olduğunu duyduğu için listenin dışında bırakmıştı.



Knicks pivotunun babası olan karma ırklı Alman-Amerikalı Florian Hartenstein, Alman basketbol liginde önce oyuncu, ardından antrenör olarak başarılı bir kariyere sahip olmuştu.



Hartenstein, Knicks'le bu sezon 7.4 sayı, 8.4 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.