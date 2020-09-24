Harrell için, "8-12 milyon dolar arası" düşünülüyor

LA Clippers forveti Montrezl Harrell'in serbest oyuncu piyasasındaki yıllık değeri ortaya çıktı.



Harrell, bu sezondan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve 2020 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünü, kazandığından ötürü, iyi miktarda para kazanması bekleniyor.



Harrell, 2019-20 sezonunda 6 milyon dolar maaş almıştı, bu yüzden gelecekte bunun üzerine koymayı hedefliyor. Ancak, 2020 playofflarında savunma tarafında bir nevi ifşa olduktan sonra, istediği yüksek maaş artışını elde edemeyebilir.



The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre, Harrell'in piyasadaki mevcut yıllık değeri "8 milyon ila 12 milyon dolar arasında bir yerde bulunuyor:



"Sıkıntılı playoff performansına dayanarak, Clippers'ın Yılın Altıncı Adamı'nı değiştirmesi ve onun yerine daha iyi fiziği, savunması ve ribaundcılığı olan bir pivot alması gerektiği söylenebilir. Çeşitli lig kaynakları The Athletic'e, Harrell'in piyasadaki mevcut yıllık değerinin takıma, rolüne ve sözleşmenin uzunluğuna bağlı olarak 8 milyon ila 12 milyon dolar arasında olduğunu söylediler."



2019-20 normal sezonunda Harrell, Batı Konferansı'nda ikinci en iyi dereceye sahip Clippers için maç başına 18.6 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.



