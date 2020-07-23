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Harrell: "Ben, günümüzün Dennis Rodman'ıyım"

LA Clippers forveti Montrezl Harrell, "günümüzün Dennis Rodman'ı" olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Montrezl Harrell, "günümüzün Dennis Rodman'ı" olduğunu iddia etti.

Knuckleheads podcast'inde eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles ile konuşan Harrell, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara söylerim, ben bugünün Rodman'ıyım, gerçekten. Ben günümüzün Rodman'ıyım. Bu kadar. Tüm sürecini genel olarak izledim. Belgeselden bile sonra, Twitter'a girmiş ve 'Onu biraz daha takdir etmemiz gerekir." diye tweet atmıştım."

Harrell'ın maç başına 18.6 sayı ortalaması, Rodman'ın en iyi yılına göre yedi sayı daha fazla. Öbür yandan, Harrell asla çift haneli ribaund ortalamasına yaklaşamamıştı (kariyerinin en yükseği, 7.1). Rodman tüm kariyerinde 13.1'lik bir ribaund ortalamasına sahip.

Harrell çocukken, Rodman gibi daha çok maç süresi kazanmak için çok çalışan oyuncuların, örnek aldığı kişiler olduğunu da ekledi.


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