Harden takası için Raptors ve Celtics, ön plana çıktı

Toronto Raptors ve Boston Celtics'in, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı takas etmek için favori ekipler olduğu bildirildi.



Harden hakkındaki takas spekülasyonları son birkaç gündür tekrar yükselmiş durumda ve daha fazla ekip kendisini elde etmek için bu tartışmaların içinde kendini buldu.



ESPN'den John Granato'ya göre, Raptors ve Celtics şu anda Harden'ı alabilecek takımlar arasında favori olarak görülüyor:



"Güvenilir bir kaynak, Raptors ve Celtics'in şu anda James Harden için favoriler olduğunu söylüyor. Pascal Siakam ve daha fazlası veya Jaylen Brown ve daha fazlası için paketler oluşturulabilir."



Harden birkaç hafta önce Houston'dan çıkmak istemiş ve Nets'i tercih ettiği yer olarak göstermişti.



Şu an itibariyle, Philadelphia 76ers ve Miami Heat de Harden için muhtemel varış noktaları olarak anılıyordu. Rockets'ın, Harden'ın karşılığında genç ve potansiyelli bir süperstar ve birden fazla Draft hakkı içeren teklifler talep ettiği iddia edilmişti.



Bu ayın başlarında Houston, Russell Westbrook'u John Wall ve gelecekteki bir ilk tur Draft seçimi karşılığında, Washington'a takas etmişti.



