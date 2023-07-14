Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın LA Clippers'a gitmeye "kararlı" olduğu öne sürüldü.



The Athletic'ten Sam Amick, Harden'ın halen Philadelphia'dan ayrılmak istediğini ve sonunda Clippers'a gitmeye "kararlı" olduğunu kaleme aldı:



"The Athletic'e konuşan ve kendisine yakın olan bir kaynak, Harden'ın duruşunun değişmediğini ve hala Philadelphia'dan ayrılmak istediğini belirtti. (Daryl) Morey'nin geçtiğimiz ay serbest oyuncu dönemine girerken kendisinin durumunu ele alış biçimi konusunda hâlâ kızgın olduğu söyleniyor.



Ve Harden'ın Vegas'ta Sixers'ın yardımcı yıldızı Joel Embiid ve Sixers'ın eski sahibi Michael Rubin ile aynı NBPA partisine katıldığı ortaya çıkmış olsa bile, gelecek sezona Clippers formasıyla başlamaya hâlâ kararlı."



Harden, Clippers'a takas edilmek istese de, Morey ve Sixers, yıldız oyuncunun kalmasını istediği için anlaşma sağlama konusunda henüz önemli bir ilerleme kaydetmiş değil.



