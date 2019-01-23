Harden: "Carmelo tekrar oynamayı hakediyor"

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James Harden, eski takım arkadaşı Carmelo Anthony'yi tekrar NBA'de görmek istediğini söyledi.Harden, Melo'nun yalnızca gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olmakla kalmadığını, bir takıma yardımcı olabileceğini de belirtti.34 yaşındaki Carmelo, Houston Rockets'tan Chicago'ya takaslanmıştı ve Bulls tarafından 7 Şubat tarihindeki takas son gününden önce serbest bırakılması bekleniyor.Harden'ın açıklamaları şu şekildeydi: