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Harden: "Carmelo tekrar oynamayı hakediyor"

James Harden, eski takım arkadaşı Carmelo Anthony'yi tekrar NBA'de görmek istediğini söyledi.

James Harden, eski takım arkadaşı Carmelo Anthony'yi tekrar NBA'de görmek istediğini söyledi.

Harden, Melo'nun yalnızca gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olmakla kalmadığını, bir takıma yardımcı olabileceğini de belirtti.

34 yaşındaki Carmelo, Houston Rockets'tan Chicago'ya takaslanmıştı ve Bulls tarafından 7 Şubat tarihindeki takas son gününden önce serbest bırakılması bekleniyor.

Harden'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Onu basketbol oynarken, mutlu görmek istiyorum. Bunu gerçekten hakediyor. Bu oyuna o kadar vakit ve efor harcadı ki, halen oynayıp zevk alabilmesi gerekiyor."

"Melo gelmiş geçmiş en iyilerden. Basketbolu çok seviyor. Bazı adamlar yalnızca yetenekli olduğu için, atletik veya şut atabildikleri için basketbol oynuyorlar. Çoğu oyuncu, oyunu o kadar sevmez. İşlerin yürümemesi kötü oldu. Ama olan oldu. Umarım kendisini kucaklayan ve oynayabileceği bir yer bulabilir. Buna göre oynamayı bırakıp bırakmayacağına dair kararını da verebilir."





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