Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray ve teklif açıklaması

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliğini çalıştıran ve yollarını ayıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı iddialarına yanıt verdi.

Haber; Milliyet
Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray ve teklif açıklaması
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05 Ağustos 2020 08:26
Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı iddia ediliyordu.

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan başarılı teknik adam, "Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil. Fatih Hoca'ya büyük saygım ve sevgim var. Bazı yerlerden teklifler alıyorum. Ancak hemen takım çalıştırmak gibi bir arzum yok. Yurt dışı ile ilgili de sürpriz bir gelişme olabilir. Galatasaray'da Fatih Hoca mutlaka iyi bir ekip kuracaktır. Ne bana gelen bir teklif oldu ne da benim buna sıcak bakmam" diye konuştu.



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