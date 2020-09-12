Hamza Hamzaoğlu: 'Takımım iyi bir duruş sergiledi'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük'ün galibiyeti hak ettiğini söyledi.



Kazanmayı istediklerini belirten Hamzaoğlu, "Keşke kazanıp başlasaydık ama bugün mağlup olduk. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Çok erken, 3. dakikada bir golle başladık karşılaşmaya. Fakat golü çıkarmak için ilk yarıda takımım iyi bir duruş sergiledi sahada. Pozisyonlar da yakaladık atamadık. İkinci yarıda rüzgarla beraber golü bulup eşitliği yakalayıp sonra üstünlüğü ele geçiririz diye düşünürken 2. golü yedik. Sonra da risk almaya başladığımızda 3. gol geldi." şeklinde konuştu.



