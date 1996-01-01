Hammon: "NBA'deki ilk kadın başantrenör olmaya hazırım!"

San Antonio Spurs'ün yardımcı koçu Becky Hammon, artık NBA'deki ilk kadın başantrenör olmaya hazır olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz yıl bir maçta NBA başantrenörü olarak görev yapan ilk kadın olarak tarih yazdıktan sonra, Hammon bu rolü tam zamanlı olarak yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.



Spurs asistanı, "Inspiring America: The 2021 Inspiration List" adlı bir NBC özel programında röportaj yaptı ve artık bir kadının NBA'de başantrenör olma zamanının geldiğini açıkladı:



"Bana kalırsa bu konu yeteri kadar hızlı gelişme kaydetmiyor. İnsanlar yeni ve farklı bir şey yapmayı sevmiyor. Bu rahatsız edici. Çok büyük miktarda risk almayı gerektiriyor. Birinin bu riski alması gerekecek."



44 yaşındaki Hammon, bu fırsatın ne zaman geleceğinden emin olmasa da, her zaman hazırlıklı olacağını sözlerine ekledi:



"Bazı açılardan, bir yıl içinde olabileceğini hissediyorum. Diğer yönlerden, 10 yıl da olabilir. Gerçekten emin değilim. Emin olduğum bir şey varsa, o da hazır olacağım."



Hammon, Gregg Popovich'in kadrosuna 2014 yılında katılmış ve NBA tarihindeki ilk tam zamanlı kadın yardımcı antrenör olmuştu. Milwaukee Bucks, 2018'de başantrenörlük pozisyonu için kendisiyle görüşmüş ve Indiana Pacers'ın da 2020'deki işi için adaylardan biri olmuştu.



