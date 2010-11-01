Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Hamilton: "MVP D-Rose'a kimse bulaşmak istemezdi"

Eski NBA yıldızı Rip Hamilton, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Derrick Rose'un en verimli döneminde, kimsenin ona bulaşmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Rip Hamilton, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Derrick Rose'un en verimli döneminde, kimsenin ona bulaşmak istemediğini söyledi.

2011-12 lokavt sezonunda, Bulls'da bir yıl forma giyen Rip, Rose ile oynamıştı.

Kısaltılmış sezonun playofflarındaki 1. maçında Rose, çapraz bağlarından trajik bir sakatlık geçirmişti.

Matt Barnes ve Stephen Jackson'la "All the Smoke" podcastine katılan Hamilton, Bulls ile ligin MVP'si olduğunda Rose'a kimsenin "bulaşmak" istemediğini belirtti:

"Bir çok harika oyuncuyla oynadım. Derrick Rose, bu süre zarfında muhtemelen şimdiye kadar oynadığım en yetenekli oyuncuydu."

"23 yaşındayken, bu ahbap inanılmazdı. Ve gece gündüz antrenmanda neler yaptığını da görüyordum. Harika bir iş ahlakı vardı. KD'ye bu açıdan çok benziyor (Kevin Durant). Derrick Rose ve KD, hayatımda gördüğüm en mütevazı iki süperstar. Ve bu adam... oyunun en iyi point guardıydı! O dönemde kimse D-Rose'a bulaşamazdı."

Miami Heat'in All-Star forveti ve eski Bulls oyuncusu Jimmy Butler da, daha önce MVP Derrick Rose'un beraber oynadığı en iyi oyuncu olduğunu söylemişti. Dahası, Washington Wizards yıldızı John Wall, Rose'un basketbol hayatında oynadığı en zorlu oyuncu olduğunu belirtmişti.

2010-11 sezonunda Rose, Bulls ile NBA tarihindeki en genç MVP olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal