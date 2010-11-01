Hamilton: "MVP D-Rose'a kimse bulaşmak istemezdi"

Eski NBA yıldızı Rip Hamilton, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Derrick Rose'un en verimli döneminde, kimsenin ona bulaşmak istemediğini söyledi.



2011-12 lokavt sezonunda, Bulls'da bir yıl forma giyen Rip, Rose ile oynamıştı.



Kısaltılmış sezonun playofflarındaki 1. maçında Rose, çapraz bağlarından trajik bir sakatlık geçirmişti.



Matt Barnes ve Stephen Jackson'la "All the Smoke" podcastine katılan Hamilton, Bulls ile ligin MVP'si olduğunda Rose'a kimsenin "bulaşmak" istemediğini belirtti:



"Bir çok harika oyuncuyla oynadım. Derrick Rose, bu süre zarfında muhtemelen şimdiye kadar oynadığım en yetenekli oyuncuydu."



"23 yaşındayken, bu ahbap inanılmazdı. Ve gece gündüz antrenmanda neler yaptığını da görüyordum. Harika bir iş ahlakı vardı. KD'ye bu açıdan çok benziyor (Kevin Durant). Derrick Rose ve KD, hayatımda gördüğüm en mütevazı iki süperstar. Ve bu adam... oyunun en iyi point guardıydı! O dönemde kimse D-Rose'a bulaşamazdı."



Miami Heat'in All-Star forveti ve eski Bulls oyuncusu Jimmy Butler da, daha önce MVP Derrick Rose'un beraber oynadığı en iyi oyuncu olduğunu söylemişti. Dahası, Washington Wizards yıldızı John Wall, Rose'un basketbol hayatında oynadığı en zorlu oyuncu olduğunu belirtmişti.



2010-11 sezonunda Rose, Bulls ile NBA tarihindeki en genç MVP olmuştu.



