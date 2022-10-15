Halkbank, zorlu maçta Galatasaray'ı devirdi

Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Halkbank, zorlu maçta Galatasaray'ı devirdi
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15 Ekim 2022 19:18
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Abdel (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç)

Setler: 27-25, 20-25, 21-25, 25-23, 12-15

Süre: 138 dakika (31, 28, 29, 32, 18)

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