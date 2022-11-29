Halkbank, Avrupa'daki ikinci galibiyetini arıyor

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü müsabakasında Hebar ile karşılaşacak Halkbank'ın milli orta oyuncusu Doğukan Ulu, maçı kazanarak gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Doğukan Ulu, CEV Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda karşılaşacakları Bulgaristan temsilcisi Hebar maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir galibiyet, bir de yenilgileri bulunduğunu anımsatan Doğukan Ulu, gruptaki üçüncü maçta Hebar ile karşılaşacaklarını söyledi.



Zorlu bir maçın kendilerini beklediklerini ve müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten Doğukan Ulu, "Hebar maçında ikinci galibiyetimizi alarak dönmek ve gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Hebar saygı duyulması gereken, etkili bir takım. Puan durumundaki yeri kimseyi yanıltmasın. Hazırlıklarımızı bu gerçeği görerek yapıp, bunu da sahaya yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Doğukan Ulu, Şampiyon Ligi'nin başka bir seviye olduğunu vurgulayarak, "Buradan alacağımız üç puan gruptaki dengeleri değiştirecek. Alacağımız puanlarla liderlik iddiamız güçlenecek. Maça yüzde yüz konsantre olarak çıkacağız. Umarım istediğimiz ve beklediğimiz sonucu alacağız." değerlendirmesini yaptı.



Halkbank, Hebar ile Pazarcık kentindeki Vassil Levski Salonu'nda 30 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de karşılaşacak.





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