Halil Özer: 'FIFA kokartı kim taktı?'

Halil Özer, Milliyet'te Fenerbahçe - Samsunspor ve Galatasaray - İstanbulspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Halil Özer'in değerlendirmesi şu şekilde:
"Bahattin Şimşek, şimdi bu arkadaş FIFA kokartı taktı... Taktı ama bu kokart ne kadar takılı kalır belli değil. Eğer ligimizde yaptığı hataları oralarda yaparsa eyvah eyvah... Üç gün önce Fenerbahçe maçında İsmail'in hareketine faul veriyorsun, üç gün sonra Torreira'nın itmesine devam diyorsun. Arkadaşın standardı sıfır. Kamuoyu ve hakem hocalarının tepkisine göre maç yönetiyor. Ya da Fenerbahçe maçında hata yaptığını MHK söyledi... Onlar da tuhaf böyle bir kritik hata yapan adamı niye üç gün sonra maça atıyorsun? Galatasaray maçında verdiği karar doğruydu. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Bitmedi. Galatasaray - İstanbulspor maçında baraj mesafesi evlere şenlikti. Baraj mesafesini ölçemeyen FIFA kokartlı hakem mi olur? Oluyor işte... Hakemler şöyle yapar. 11 adım atar ölçer. 11 adım genelde 9.15'tir. Şimşek bunu bile hesaplayamadı. Barajı neredeyse kale arkasına kuracaktı. Öyleyse soru bu arkadaşa kim FIFA kokartı taktı?"
Halil Özer'in değerlendirmesi şu şekilde:
"Bahattin Şimşek, şimdi bu arkadaş FIFA kokartı taktı... Taktı ama bu kokart ne kadar takılı kalır belli değil. Eğer ligimizde yaptığı hataları oralarda yaparsa eyvah eyvah... Üç gün önce Fenerbahçe maçında İsmail'in hareketine faul veriyorsun, üç gün sonra Torreira'nın itmesine devam diyorsun. Arkadaşın standardı sıfır. Kamuoyu ve hakem hocalarının tepkisine göre maç yönetiyor. Ya da Fenerbahçe maçında hata yaptığını MHK söyledi... Onlar da tuhaf böyle bir kritik hata yapan adamı niye üç gün sonra maça atıyorsun? Galatasaray maçında verdiği karar doğruydu. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Bitmedi. Galatasaray - İstanbulspor maçında baraj mesafesi evlere şenlikti. Baraj mesafesini ölçemeyen FIFA kokartlı hakem mi olur? Oluyor işte... Hakemler şöyle yapar. 11 adım atar ölçer. 11 adım genelde 9.15'tir. Şimşek bunu bile hesaplayamadı. Barajı neredeyse kale arkasına kuracaktı. Öyleyse soru bu arkadaşa kim FIFA kokartı taktı?"