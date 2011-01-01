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Haliburton'a, korkutan sakatlığı sonrası MR çekilecek

Sacramento Kings'in çaylak oyuncusu Tyrese Haliburton'a, dün geceki diz sakatlığı için MR çekileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in çaylak oyuncusu Tyrese Haliburton'a, dün geceki diz sakatlığı için MR çekileceği belirtildi.

Haliburton, dün gece Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sol dizinden sakatlanarak, oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.

Koç Luke Walton, Haliburton'a bugünün ilerleyen saatlerinde MR çekileceğini söyledi. Takımın, çaylak oyuncunun ciddi bir sakatlıktan kaçınmış olabileceğine dair iyimser olduğu kaydedildi.

Bu sezon Yılın Çaylağı ödülünün adaylarından biri olarak ortaya çıkmış olan Haliburton, topu getirdiği bir hızlı hücum pozisyonunda ayağının Dallas guardı Josh Richardson'a takılması sonrası, sol bacağınını esneterek aniden yere düştü.

2020 NBA Draftı'nda 12'nci sıradan seçilmiş olan Haliburton, çaylak yılında 13.0 sayı ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.


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