Hakkari'nin kadın voleybolcuları 1. Lig'e odaklandı

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.



Sportif Faaliyetler Spor Kulübü bünyesinde 2022-2023 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden erkek voleybol takımı, maddi sıkıntılar nedeniyle ligden çekildi.



Bunun üzerine altyapı çalışmalarına ağırlık veren kulüp, bu branşta yaklaşık 240 sporcuyu bünyesine katarak, kentte voleybolun gelişmesine katkı sundu.



Van, Siirt ve Hakkari'deki üniversitelerin farklı bölümleri ve spor lisesindeki öğrenciler ile altyapıdaki sporculardan oluşturulan kadın voleybol takımı, ilk kez geçen sene yer aldığı Bölgesel Voleybol Ligi'nden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



Bu sezon çıktığı 16 müsabakada 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hakkari'nin kadın sporcuları, play-off oynama hakkı elde etti.



Mersin'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek müsabakalarda iyi performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sporcular, hazırlıklarını sürdürdü.



"Voleybolda çığır açtık"



Kulüp başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine, ilk kez mücadele ettikleri ligde iyi bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Çıktıkları maçlarda aldıkları sonuçlarla play-off'a kaldıklarını belirten Şimşek, "Kızlarımız bu başarıyla bölgemizde rol model oldu. Önümüzdeki süreç daha zorlu. 7-9 Şubat'ta Mersin'de play-off müsabakalarına çıkacağız. Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak. Altyapılarda çok sayıda sporcumuz var. Özellikle voleybolda çığır açtık. Kulübümüz bünyesinde yaklaşık 470 sporcumuz var. 300'e yakını sadece voleybolcu." diye konuştu.



Takımdaki sporcuların öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:



"Bünyemize aldığımız her sporcunun eğitim hayatına katkı sağlıyoruz. Bu yıl eğitim gören sporcularımıza burs sağladık. Bunu Ankara'daki bir firmanın desteğiyle yapıyoruz. Kızlarımız mezun oluncaya kadar burs desteği devam edecek. Onlar da hem eğitim hayatlarına devam ediyor hem voleybol oynuyor. Hakkari, voleybolu çok sevdi. Çocuklarımız voleybola çok hevesli. Salonlarda harıl harıl çalışıyorlar. Altyapıdan çok kaliteli sporcularımız yetişiyor. Hocalarımızın bunda çok emeği var. Bölgede tanınan bir kulüp olduk. Halkımızla, kurumlarımızla bütünleşip çalışıyoruz."



"Voleybolu çok seven bir kent olduk"



Başantrenör Veysi Engin ise 7 yıldır bünyesinde çalıştığı kulüple bu sene 1. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.



Başarılı bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Engin, "İnşallah play-off'ta da iyi bir ivme yakalayıp 1. Lig'i kentimize hediye etmek istiyoruz. Desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Zor zamanlardan geçtik ama azmimiz hiç bitmedi. Bunun meyvelerini topluyoruz. Voleybola ilgi bayağı fazla. Voleybolu çok seven bir kent olduk." değerlendirmesinde bulundu.



"Zorlukları başararak bu noktaya geldik"



Üç yıldır takımda oynayan Hakkari Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Iğdırlı Yeter Araz da "Çok heyecanlıyız. Üç yıldır bu hayalimiz vardı. Hep yaklaştık ama nasip olmuyordu. Bu sene çok güzel bir takım ruhu yakalayıp play-off'a çıkmaya hak kazandık. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.



Spor lisesi öğrencisi Sema Buzan ise bu sezon iyi bir ivme yakaladıklarını anlatarak, "Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Her başarının anahtarı zorluktan geçiyor. Bu zorlukları başararak bu noktaya geldik. Hakkari'nin ismini bu şekilde taşıdığımız için takım olarak gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.