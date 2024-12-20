Hakim Ziyech'e sürpriz talip!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanmış durumda. Yolların ayrılması beklenen ilk isim ise Hakim Ziyech.
PLANLARDA YER ALMIYOR
Galatasaray'da Hakim Ziyech dönemi sona eriyor. Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan, bu sezon da yine bedelsiz olarak bonservisi alınan Faslı yıldız, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen Ziyech'in teknik direktör Okan Buruk ile de arası açılmış durumda.
BENFICA İLGİLENİYOR
Hakim Ziyech'in Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın da Ziyech'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Hakim Ziyech hangi takımı kabul ederse, Galatasaray transfer sürecinde kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'ten boşalacak yabancı kontenjanıyla birlikte ilk transferini gerçekleştirmeyi bekliyor. Ziyech, 1.5 sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 34 maça çıkarken 8 gol 5 asistle oynadı, 6 sarı kart gördü, kırmızı kart görmedi.
PLANLARDA YER ALMIYOR
Galatasaray'da Hakim Ziyech dönemi sona eriyor. Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan, bu sezon da yine bedelsiz olarak bonservisi alınan Faslı yıldız, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen Ziyech'in teknik direktör Okan Buruk ile de arası açılmış durumda.
BENFICA İLGİLENİYOR
Hakim Ziyech'in Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın da Ziyech'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Hakim Ziyech hangi takımı kabul ederse, Galatasaray transfer sürecinde kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'ten boşalacak yabancı kontenjanıyla birlikte ilk transferini gerçekleştirmeyi bekliyor. Ziyech, 1.5 sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 34 maça çıkarken 8 gol 5 asistle oynadı, 6 sarı kart gördü, kırmızı kart görmedi.