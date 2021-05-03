Hakan Yeşil, Abdullah Avcı'dan forma bekliyor

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta sahası Hakan Yeşil, kalan 3 maçlık fikstürde hocası Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hakan Yeşil, Abdullah Avcı'dan forma bekliyor
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03 Mayıs 2021 10:44
2021 yılının en yetenekli genç oyuncularının yer aldığı 'Football Wonderkids' listesine giren tek Türk futbolcu olan Hakan Yeşil, kalan 3 maçlık fikstürde hocasından forma bekliyor.

Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı, Berat Özdemir'in de cezasının bulunduğu periyotta Hakan'dan faydalanmayı düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, 19 yaşındaki orta sahayı kadroya alacak.

5. sıradaki Alanyaspor ile 7 puanlık fark yapan Trabzonspor, ligde sırasıyla Antalyaspor, Konya ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 

 


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