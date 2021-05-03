2021 yılının en yetenekli genç oyuncularının yer aldığı 'Football Wonderkids' listesine giren tek Türk futbolcu olan Hakan Yeşil, kalan 3 maçlık fikstürde hocasından forma bekliyor.Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı, Berat Özdemir'in de cezasının bulunduğu periyotta Hakan'dan faydalanmayı düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, 19 yaşındaki orta sahayı kadroya alacak.5. sıradaki Alanyaspor ile 7 puanlık fark yapan Trabzonspor, ligde sırasıyla Antalyaspor, Konya ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.