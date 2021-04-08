Hakan Kutlu: 'Kasımpaşa'nın golü fair play ruhuna yakışmadı'

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Kutlu, Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında önceki maçlara göre düşük bir performans sergilediklerini söyledi.



Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Kutlu, oyun içinde fiziksel açıdan düşüşler yaşadıklarını, kadro derinliği olmamasının sıkıntısını çektiklerini kaydetti.



Rakibin attığı gol öncesi yerde sakatlanan bir oyuncu bulunduğu halde oyunun devam ettirildiğini, bunu fair play ruhuna uygun bulmadığını kaydeden Kutlu, "Mix Diskerud'un yattığı pozisyonda, önündeki oyuncunun oyunun yönünü değiştirmesiyle buldukları bir gol var. Bu gol, lütfen tekrar seyredilsin, fair play ruhuna hiç yakışmadı. Çok iyi bir vuruş yaptı tebrik etmek gerekir ama fair play adına bence çok yanlış oldu." dedi.



Sahada kaybetmemek için çok mücadele ettiklerini, iyi bir oyun ortaya koymasalar da yenilmemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii ki kazanmamız gerekiyordu bugün. Ama oyuncularım uğraştı, didindi ve yapamadık. Şimdi deplasmanda 1 puan yazdığımız bir rakipten mutlak 3 puan getirmemiz lazım ki hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulalım. Savaşacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Burada kaybettiğimiz 2 puanı dışarda telafi edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız."



Kutlu, açıklanan fikstüre göre oynayacakları bütün rakiplerin daha fazla dinlenme gününe sahip olduğunu, bu haksızlığın giderilmesi için kulübün başvuruda bulunacağını aktardı.







