Hakan Çalhanoğlu'na "servet" değerinde teklif!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na büyük bir teklif yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
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Hakan Çalhanoğlu'na 'servet' değerinde teklif!
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19 Mayıs 2021 16:06
Milan ile sözleşmesinin sonuna gelen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'na dev bir teklif yapıldı.

Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.

Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.

Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.


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