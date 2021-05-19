Hakan Çalhanoğlu'na 'servet' değerinde teklif!

Milan ile sözleşmesinin sonuna gelen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'na dev bir teklif yapıldı.



Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.



Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.



Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.



