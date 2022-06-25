Haji Wright'tan Trabzonspor için büyük fedakarlık

Trabzonspor, Haji Wright için kulübü SönderyskE ile görüşmelerini sürdürüyor.Danimarka kulübü SönderyskE ile görüşen bordo-mavililer bonservis bedeli konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Bu esnada 24 yaşındaki futbolcudan önemli bir destek geldi. Haji Wright sözleşmesine göre kendisi için ödenen bonservis bedelinden yüzde 12.5'luk pay alma hakkına sahip. Bu pay nedeniyle SönderyskE de Trabzonspor'dan daha yüksek bir bedel istiyordu. Ancak oyuncu bu pay alma hakkında vazgeçerek, Trabzonspor'un elini güçlendirdi.Böylece Danimarka kulübü de bordo-mavililere yüksek bonservis isteme kozunu geri çekip, daha makul seviyelere inecek. Şimdi gözler Trabzonspor'un yapacağı teklifte olacak.Karadeniz ekibi son olarak 1 milyon 750 bin euroluk bir teklifle SönderyskE'nin kapısını çalmıştı. Ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 10'luk bir pay verme maddesi teklife eklenmişti. Şu an için Haji Wright ile Trabzonspor anlaşmış durumda. Son söz Danimarka takımında olacak.Haji Wright geçen sezon Antalyaspor formasıyla 34 maçta 15 gol atıp, 2 asist yapmıştı.