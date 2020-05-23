Haaland sustu, Dortmund'da kanatlar konuştu

Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg'a konuk olan Borussia Dortmund, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Jadon Sancho, 25 lig maçında 14 gol, 16 asiste ulaştı

Haber; Sporx.com dış haberler
Haaland sustu, Dortmund'da kanatlar konuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2020 18:26
Koronavirüsün arasının ardından ikinci haftası oynanan Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Konuk takımın gollerini 32. dakikada Raphael Guerreiro ile 78'de Achraf Hakimi kaydetti. Takımın İngiliz yıldızı Jadon Sancho, ikinci golün asistini yaparak ligde toplam 14 asiste ulaştı. Takımın golcüsü Haaland ise bu maçı boş geçti.

Öte yandan Wolfsburg'de Felix Klaus, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı

Alınan bu sonucun ardından Wolfsburg 39 puanda kalırken 7 maç sonra Bundesliga'da kaybetti. Dortmund ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 57 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak. Dortmund sahasında Beyrn Münih'i konuk edecek.







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için