Koronavirüsün arasının ardından ikinci haftası oynanan Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Konuk takımın gollerini 32. dakikada Raphael Guerreiro ile 78'de Achraf Hakimi kaydetti. Takımın İngiliz yıldızı Jadon Sancho, ikinci golün asistini yaparak ligde toplam 14 asiste ulaştı. Takımın golcüsü Haaland ise bu maçı boş geçti.Öte yandan Wolfsburg'de Felix Klaus, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktıAlınan bu sonucun ardından Wolfsburg 39 puanda kalırken 7 maç sonra Bundesliga'da kaybetti. Dortmund ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 57 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak. Dortmund sahasında Beyrn Münih'i konuk edecek.