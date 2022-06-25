GELECEĞİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Güven Yalçın ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Siyah-beyazlıların futbolcuya son görüşmede yeni bir teklif sunduğu fakat; Güven'in teklife geri dönmediği öne sürüldü.Yakın zamanda adı Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Güven Yalçın'a Beşiktaş 6.5 milyon TL'lik bir teklif sundu. Birçok Süper Lig ekibinin takibinde olan futbolcuysa olumlu dönüş yapmadı.Siyah-beyazlı futbolcu Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Güven geride bıraktığımız günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Her zaman gülümse" mesajı verdi.Güven Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1103 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Güven Yalçın, daha önce Almanya'da Bayer Leverkusen formasını da giymişti.