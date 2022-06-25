Güven Yalçın'dan şaşırtan karar

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Güven Yalçın'a son bir teklif sunuldu. Futbolcunun, Beşiktaş'a geri dönüş bile yapmadığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'dan şaşırtan karar
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25 Haziran 2022 11:31
Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Güven Yalçın ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Siyah-beyazlıların futbolcuya son görüşmede yeni bir teklif sunduğu fakat; Güven'in teklife geri dönmediği öne sürüldü.

Yakın zamanda adı Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Güven Yalçın'a Beşiktaş 6.5 milyon TL'lik bir teklif sundu. Birçok Süper Lig ekibinin takibinde olan futbolcuysa olumlu dönüş yapmadı.

GELECEĞİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Siyah-beyazlı futbolcu Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Güven geride bıraktığımız günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Her zaman gülümse" mesajı verdi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güven Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1103 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Güven Yalçın, daha önce Almanya'da Bayer Leverkusen formasını da giymişti.



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