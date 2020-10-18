Gustavo: "Kazanma alışkanlığı olan Fenerbahçe"

Fenerbahçe kaptanı Luiz Gustavo, Göztepe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Gustavo: 'Kazanma alışkanlığı olan Fenerbahçe'
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18 Ekim 2020 23:04
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maça kaptan olarak çıkan Luiz Gustavo karşılaşman ın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin ana hedefinin "kazanma alışkanlığı olan bir takım" olmak olduğunu ifade eden Gustavo, "Her geçen maç daha iyiye gidiyoruz, deplasmanda oynanan maçlar zordur. Maçlar oynadıkça, zaman ilerledikçe daha iyiye gideceğiz. Çok çalışıyoruz, doğru yoldayız. Bizim anlayışımız hep kazanmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Her maçta elimizden geleni yapıp kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.



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