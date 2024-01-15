Grizzlies'in kadrosunda sağlıklı olan yalnızca 8 oyuncu kaldı

Memphis Grizzlies oyuncuları Desmond Bane ve Jake LaRavia'nın, ayak bileği sakatlıkları sebebiyle sırasıyla altı ve iki hafta parkelerden uzak kalacakları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grizzlies'in kadrosunda sağlıklı olan yalnızca 8 oyuncu kaldı
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15 Ocak 2024 11:41
Son güncelleme 15 Ocak 2024 12:00
Memphis Grizzlies oyuncuları Desmond Bane ve Jake LaRavia'nın, ayak bileği sakatlıkları sebebiyle sırasıyla altı ve iki hafta parkelerden uzak kalacakları bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, Grizzlies'in önümüzdeki haftalarda bilek burkulmaları nedeniyle Bane ve LaRavia'dan yoksun kalacaklarını duyurdu.

Bane'in 3. derece sol ayak bileği burkulması nedeniyle en az altı hafta, LaRavia'nın ise 2. derece yüksek sol ayak bileği burkulması nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Kadrosunda yalnızca sekiz sağlıklı oyuncuya sahip olan Grizzlies'in iki yönlü kontratlı oyuncu alabileceği boş bir kadro yeri bulunuyor.

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