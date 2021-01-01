Griffin: "Umarım ne zaman harekete geçeceğimizi anlarız"

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Pelicans'ın büyük bir takas yapma zamanının, kendisini belli etmesini umduğunu söyledi.



Oklahoma City Thunder dışında NBA'de en fazla Draft hakkına sahip takım olan Pelicans, bu sayede gelecekte takas yoluyla kadrosuna bir yıldız katabilecek konumda bulunuyor. Böyle bir takas, Pelicans'ın Brandon Ingram ve Zion Williamson ile şampiyonluk şansını artırabilir.



Bununla birlikte, bu şekilde bir takasın zamanlamasına karar vermek, Griffin'e göre zor olabilir:



"Hiçbir zaman kesin bir şekilde 'Hadi hemen harekete geçelim' diyemedim. LeBron (James), NBA'de tek başına varlığı sizi Final adayı yapan tek oyuncu. LeBron Cleveland'a geri döndüğünde, harekete geçme zamanı gelmişti. Harekete şu anda ne zaman geçeceğimi bilmiyorum. Ama ne zaman geçmeyeceğimi biliyorum.



Umarım bu ekip, tahmin ettiğimiz şekilde gelişir ve bu fişlerden bazılarını nakde çevirmemiz gerektiği vakti anlarız. Sağlam bir sürecin varlığında, kararlar genellikle kendiliğinden verilir. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz."



Griffin, Anthony Davis ve Jrue Holiday'i, gelecekteki Draft hakları ve seçim değişimleri için takaslayarak, büyük bir işlem yapmıştı.



