Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, France Football dergisinin verdiği tarihi ödül Ballon d'Or'u (Altın Top) bir Fransız oyuncunun kazanmasının gerektiğini söyledi.France Football'a konuşan Griezmann, "Bir Fransız oyuncu, bu ödülü kazanmalı." ifadesini kullandı.27 yaşındaki Griezmann dışında 30 oyunculuk final litesinde toplam 5 Fransız oyuncu bulunuyor. Paul Pogba, Hugo Lloris, Raphael Varane, Kylian Mbappe ve N'Golo Kante ile birlikte Griezmann ödüle aday gösterildi.Antoine Griezmann, France Football'un verdiği Ballon d'Or ödülünün çocukluk rüyası olduğunu da dile getirdi.