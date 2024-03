Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın hedefi Olimpiyatlar

Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul'da bulunan Mersinli Ahmet Eğitim Kompleksi Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı sporcular, Azerbaycan'da 5 Nisan'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak ve olimpiyat kotası için mücadele edecek. Milli güreşçiler Selçuk Can, Burhan Akbudak ve Doğan Yılmaz ile daha önce olimpiyat kotasını cebine koyan Ali Cengiz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



72 kiloda son Avrupa şampiyonu Selçuk Can, hazırlıkların son aşamada olduğunu belirterek, "Nasip olursa gelecek hafta minderde mücadele edeceğiz. Şu anda kilo ayarlaması yapıyorum. Bükreş'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum ama 72 kiloda mutlu sona ulaştım. Şimdi olimpiyat kalifikasyon maçları için 67 kiloya iniyorum. Durumumuz iyi, bir sakatlığımız yok. Kendimize de güveniyoruz. Allah nasip ederse de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, vizeyi alıp inşallah Paris'e gideceğiz" diye konuştu.



"OLİMPİYATA KATILIP ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUZ"



Güreşin performansa ve güce dayalı bir spor olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki milli güreşçi, "Güreş başlı başına ağır bir spor. Ben ara sıkletim. Ara sıklette dünyanın hiçbir yerinde kilo ayarlamayan hiçbir sporcu yoktur. İster istemez zorlandığımız dönemler oluyor. Yapacak bir şey yok. Hedefimiz olimpiyata katılıp her sporcunun hayali olan altın madalyayı kazanmak istiyoruz. Şu an zorlu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah sonu güzel olacak" ifadelerini kullandı.



Hedeflerinden de bahseden Selçuk Can, şunları kaydetti:



"Yaptığımız bireysel ve zor bir spor. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız sakatlığınız olmazsa bu sporu 35 yaşına kadar yapabilirsiniz. Bunun örnekleri de var. Şampiyon ağabeylerimiz, hocalarımız var. Yaptılar da. Profesyonelce hareket etmeye çalışıyorum. Ben inanıyorum. İlk etapta vizeyi alıp Paris'e kafam rahat şekilde gitmek istiyorum. Zorlu bir dönemden geçiyoruz, başarı da kolay elde edilen bir şey değil. Bunu göze alıyoruz."



BURHAN AKBUDAK: EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞIM ŞU AN OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANABİLMEK



Milli güreşçi Burhan Akbudak, strateji gereği Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmadığını aktararak, "Bunun en büyük sebeplerinden biri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Sıklet değiştirdim. Geçen yıl 82 kiloda Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Olimpik sıklet 77 kilo olduğu için bu kiloda yarışacağım. 82 kilodan 77 kiloya düşeceğim için bizde kilo düşme işlemleri maç günleriyle aynı oluyor. Bunu tolere etmek amacıyla burada kalifikasyona yani tek bir yerde kilo düşmek için, kotayı alabilmek için bütün enerjimizi oraya sakladık" değerlendirmesinde bulundu.



Daha önce Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan 28 yaşındaki milli sporcu, "Her sporcunun hayali olan ve sporda organizasyonun en büyüğü olan olimpiyatlarda madalya kazanabilmek, altın madalya umudu benim en büyük motivasyon kaynağım. Daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşadım ancak her zaman hayalini kurduğum bir olimpiyat madalyası var. Bununla yaşayarak, bununla antrenman yaparak spor hayatımızı sürdürüyoruz. Hayattaki en önemli motivasyon kaynağım şu an olimpiyatlarda madalya kazanabilmek. 220 nabızlarda burada antrenman yapıyoruz. Yani ölümle burun buruna gelen insanların nabzı o. Biz de burada o nabzı her gün antrenmanda görüyoruz. Bunların üstesinden gelebilmek için motivasyona ihtiyacımız var. Ülkeme olimpiyat madalyası kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Ay-yıldızlı güreşçi, "Aile desteğimiz, buradaki kamp ortamımız, arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Hocalarımız, federasyon yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz olsun sürekli kamplarımızı ziyaret ediyorlar. Bizlere bu anlamda yardımcı oluyorlar. Ben 2021 yılında dünya ikincisi olduğumda, bizlere altın kemer veriyorlardı. Ben o altın kemeri kaybettiğimde bir yıl boyunca kendi kendime konuştum, hayaller kurdum. Sokakta yürürken bile sürekli o altın kemerin hayalini kurdum. Çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz. Ne kadar çok istiyorsak başarıya o kadar yakınız. Geçmiş dönemdeki maçlarımı izliyorum. O anki anılarımı taze tutmaya çalıyorum. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak sporun içinde bulunmak ve adımı altın harflerle tarihe yazmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



ALİ CENGİZ: OLİMPİYAT ODAKLI ÇALIŞIYORUM



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na daha önce kota almayı başaran milli güreşçi Ali Cengiz, kampta çalışma ortamının güzel olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız moral olarak iyi durumda. Bu dört kotanın dördünü de ilk sınavda Azerbaycan'da alabilir arkadaşlarımız. Sonrasında da İstanbul'da dünya kalifikasyonu var. Orası için de çalışmalarımız sürecek. İlk hedef Avrupa kalifikasyonda kotaları alabilmek" diye konuştu.



Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olup olimpiyatlara kota aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 27 yaşındaki milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:



"Moral ve motivasyon olarak da daha iyi durumdayım. Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybettim ve gümüş madalya kazandım. Bu beni daha da motive etti. Şu an dünya sıralamasında ilk sıradayım. En büyük sınav bizler için olimpiyat. Bunun bilincindeyiz. Buna yönelik çalışıyoruz. Ortamımız güzel, antrenmanlarımız verimli geçiyor. Olimpiyat odaklı çalışıyorum. Önümüzde uzun bir süre yok, bunun da bilincindeyiz. Hedefim olimpiyatlarda 87 kiloda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı göndere çektirmek."



"OLİMPİYATLARDA GÜREŞ HER ZAMAN LOKOMOTİF OLMUŞTUR"



Olimpiyatlarda güreşten madalya beklentisinin büyük olduğunun altını çizen milli sporcu, "Zor bir sınav. Bununla beraber stres ve kaygı da oluyor. Bu saatten sonra tabiri caizse 'at gözlüğü' taktık. Sosyal hayatımız sıfırlandı. Bu beş ayımızı hemen hemen kamplarda geçireceğiz. Bunun bizim üzerimizde yarattığı baskı da var. Olimpiyatlarda güreş her zaman lokomotif olmuştur. Güreşten beklenti de çok büyük. Bunun bilincindeyiz. Bunu baskılamak için kendi adıma konuşayım, çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Kendimi farklı alanlara yönlendiriyorum. Kampımızda İngilizce hocamız var. Yabancı dil öğrenmeye odaklanıyorum, kitap okuyorum. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyorum" sözlerini sarf etti.



DOĞAN YILMAZ: AMACIMIZ KOTAYI ALIP OLİMPİYATTA MADALYA KAZANABİLMEK



Milli güreşçi Doğan Yılmaz ise yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını anlatarak, "Çok az bir süremiz kaldı. Amacımız yalnızca kotayı almak değil elbette. Amacımız kotayı alıp olimpiyatta madalya kazanabilmek. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçları hayal ediyoruz. Aralarda dinleniyoruz. Tekrar idmanlara gelerek konsantre olmaya çalışıyoruz. Maçlara da bu şekilde hazırlanıyoruz. Burada sadece olimpiyat sıkletleri var. O yüzden az kişiyle antrenman yapıyoruz. Sabah, akşam çalışıyoruz. Hayalimiz o kotayı alabilmek. Kotayı alabilirsek olimpiyat hayalimiz sürecek. Orada da en iyi performansımızı göstererek madalya alabilmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Olimpiyat hedeflerinden de bahseden milli güreşçi, "Sadece güreşte değil tüm sporların içinde olimpiyata gidebilmek tüm sporcuların hayali. Oraya katılmak ve orada madalya kazanabilmek için her sporcu elinden geleni yapıyor. Hazırlıklar biraz yorucu olabiliyor ama insanın hayalinde olimpiyat madalyası için çalışması bir öz güven veriyor. Bütün yorgunlukları unutuyorsun. Yalnızca başımızı yastığa koyduğumuzda biraz ağrımız oluyor" değerlendirmesinde bulundu.