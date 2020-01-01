Green: "LeBron ve AD olduğu sürece, iyi durumdayız"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Lakers'ın LeBron James ve Anthony Davis'i takımda tuttuğu sürece, ekibin gelecek sezon yeterince iyi olacağını belirtti.



Önümüzdeki sezonun Lakers kadrosu, on oyuncunun serbest oyuncu haline geleceğinden ötürü, 17. şampiyonluğu takıma getiren kadrodan çok farklı görünebilme şansına sahip.



Forbes'tan Adam Zagoria'ya konuşan Green'e göre, iki süperstarın olması başarılı olmak için yeterli bir durum:



"Zor olacak, çünkü on kişi olmak üzere, çok sayıda serbest oyuncumuz var. Herkesi takımda tutmaya ve sözleşmeleri yeniden yapılandırmaya çalışmak zor olacak, ancak LeBron ve AD'li çekirdeğe sahip olduğunuzda - ki AD'yi takımda tutarlarsa - ihtiyacınız olan tek şey budur. Çevrelerinde pek başka bir şeye ihtiyacınız yok."



Green, Lakers'ın hala maç kazanmaya çalışma konusundaki sıkıntılarına işaret ederek, takımda LeBron ve AD'ye sahip olmanın ne anlama geldiğini ve bunun takım başarısına nasıl dönüştüğünü açıkladı:



"İyi oynamadığımız zamanlarda da görebileceğiniz gibi, yine de maç kazanabiliyorduk. Bir takım için ortalamanın çok üzerinde şut atmıştık, ancak bu iki adama (James ve Davis) sahip olduğunuzda, sırf yetenek seviyeleri ve ne kadar iyi oldukları gerçeği sayesinde, birçok maç kazanabiliyorsunuz."



