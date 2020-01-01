Green: "Koç Frank bazen fazla kibar olabiliyor..."

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Danny Green, koç Frank Vogel'in bazen "fazla kibar" olabildiini ve kendisine karşı biraz daha sert bir şekilde koçluk yapmasını istediğini açıkladı.



The Green Room podcast'inde konuşan Green, Vogel'den daha fazla dürüstlük ve bir tür meydan okuma talep etti:



"Frank'i severim, ama bazen çok kibar olabiliyor. Bana karşı 'keşke daha sert olsaydı' demiyorum, ama biraz daha dürüst olabileceği ya da bana daha çok görev verebileceği, daha çok meydan okuyabileceği zamanlar oluyor. Ama o harika bir koç. Bana cesaret veren harika takım arkadaşlarım da var. LeBron mesela, size meydan okur. Ve takımdakilerden bazıları da bunu yapar ve buna da ihtiyacımız var. Sırf içimizdeki o küçük ateşi korumak için. Bana bazen meydan oku sadece. Bunu yapmakta sorun yok."



Green ve Lakers'ın, Rockets'a karşı oynayacağı ilk playoff karşılaşması, bu gece TSİ 04.00'te düzenlenecek.



