Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 10. kez karşı karşıya!

Göztepe, Süper Lig'in 21. haftasında Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 10. kez karşı karşıya!
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13 Ocak 2022 16:03
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe, Cuma günü Malatya'da karşılaşacak.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek averajla düşme hattından çıkan 18 puanlı Göztepe ile 3 puan gerisinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 oyuncudan birinin karantina süreci sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil ettiği Oussama Tannane, Jacques François Moubandje ve kaleci Kenan Piric'in lisans işlemleri tamamlandı.

Süper Lig'de 10. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 karşılaşmada 11 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

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