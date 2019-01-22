Göztepe, Sporting Lizbon'dan 22 yaşındaki Ganalı sol bek Lumor Agbenyenu ile anlaşmaya vardı.



Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.

KUPADA RÖVANŞ ZAMANI

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde şampiyonluk adaylarından Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, sol bek transferi için de muradına erdi.İzmr'in Sarı Kırmızılı temsilcisiEvkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilip Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Göztepe, 23 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Gassama ile sol bek Traore görev alamayacak. Eşleşmede deplasmandaki ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan Göztepe'ye tur için her türlü galibiyet ve 3-3'ün altındaki beraberlikler yeterli olacak.Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 50, numaralı tribün 27.5, kuzey kale arkası ve misafir tribün 11 TL olarak belirlendi.