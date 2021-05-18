Göztepe, Ömer Bayram ve Linnes'i istiyor!

Göztepe, Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Martin Linnes'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Ömer Bayram ve Linnes'i istiyor!
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18 Mayıs 2021 13:42
Süper Lig'de dördüncü sezonunu 51 puan ve 10. sırada geride bırakan Göztepe, gelecek yıl için çalışmalara başladı. İç transferde sözleşmesi sona erecek yıldızlarla masala oturacak olan Göz-Göz, dış transferi de yavaş yavaş şekillendiriyor.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gelecek sezon Avrupa Kupaları'nı zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen yönetim, Galatasaray'ın yıldızlarına kanca attı.

Göz-Göz yönetiminin, savunma transferi için şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Cim-Bom'un iki oyuncusu Martin Linnes ve Ömer Bayram'a talip olduğu iddia edildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren iki oyuncunun da bonservis engeli bulunmuyor.

 

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