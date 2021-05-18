Göztepe, Ömer Bayram ve Linnes'i istiyor!

Süper Lig'de dördüncü sezonunu 51 puan ve 10. sırada geride bırakan Göztepe, gelecek yıl için çalışmalara başladı. İç transferde sözleşmesi sona erecek yıldızlarla masala oturacak olan Göz-Göz, dış transferi de yavaş yavaş şekillendiriyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gelecek sezon Avrupa Kupaları'nı zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen yönetim, Galatasaray'ın yıldızlarına kanca attı.
Göz-Göz yönetiminin, savunma transferi için şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Cim-Bom'un iki oyuncusu Martin Linnes ve Ömer Bayram'a talip olduğu iddia edildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren iki oyuncunun da bonservis engeli bulunmuyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gelecek sezon Avrupa Kupaları'nı zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen yönetim, Galatasaray'ın yıldızlarına kanca attı.
Göz-Göz yönetiminin, savunma transferi için şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Cim-Bom'un iki oyuncusu Martin Linnes ve Ömer Bayram'a talip olduğu iddia edildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren iki oyuncunun da bonservis engeli bulunmuyor.