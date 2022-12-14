Göztepe'nin Rize'de yüzü gülmüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibine karşı deplasmandaki son 5 maçta istediği sonuçları alamadı.



Bu periyotta Çaykur Rizespor'a 4 kez mağlup olan Sarı-kırmızılılar 1 maçı berabere bitirebildi.



Son olarak Çaykur Rizespor'u 24 Ekim 2011 tarihinde dış sahada 3-2 yenen İzmir ekibi, bir daha bu şehirden galibiyetle ayrılamadı. Göztepe, 2012-2013 sezonunda Rize'deki müsabakayı 5-1 kaybetti.



Göztepe, 2018-2019'da Süper Lig'de deplasmanda rakibine 1-0 mağlup oldu. 2019-2020 sezonundaki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021'de Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2'lik skorla bir kez daha kaybetti.



Göztepe geçen sezon da aynı kaderi yaşayıp Rize'de sahadan 3-1 yenik ayrıldı. İki takım arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç ise adeta tarihe geçti. Çaykur Rizespor, İzmir'de Göztepe'yi 7-1 yenerek flaş bir skora imza attı. Göztepe, evindeki en farklı yenilgisini bu haftaki rakibinden almış oldu.





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