Göztepe'nin Afrikalıları kupa arası verecek

Süper Lig'de istikrarlı performansını sürdüren Göztepe'nin Afrikalı oyuncuları aralık ve ocak aylarının önemli bir bölümünü takımdan uzak geçirecek. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan 5 yabancının aralık ayında Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimali bulunuyor. Afrika Kupası bu yıl 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek. Göztepe'nin kadrosundaki Afrikalı oyunculardan Olaitan, Benin'de Dennis, Nijerya'da Bokele, Kamerun'da Miroshi, Tanzanya'da ve Cherni de Tunus'un milli takımlarında forma giyiyor.Bu takımların tamamı Afrika Uluslar Kupası'nda ter dökecek. Nijerya, Tunus ve Tanzanya, organizasyonda C Grubu'nda yer alırken, Göztepe'nin üç oyuncusunun kupada rakip olma ihtimali var. Süper Lig'de bu sezon devre arası Afrika Kupası'yla aynı tarihlerde 21 Aralık-18 Ocak arasında olacak. Göztepeliler milli kadrolarda yer alırsa takımlarının hazırlık döneminde ilk yarının son maçlarını ve devre arası kampınının önemli bölümünü kaçıracak. Göztepe'de isimleri ligleri sarsan bahis soruşturmasına karışan İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız son 3 yılda bahis eyleminde bulunmadıkları için en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.Göztepe, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için sezona verilen milli maç arasında uzun süredir sakatlıkları bulunan iki önemli futbolcusuna da kavuştu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de stoperler Alan Godoi ve Furkan Bayır takıma döndü. İki oyuncu da takımla çalışıyor. Brezilyalı Godoi, sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 6 maç görev yaptıktan sonra 5 Ekim'deki Başakşehir sınavının ardından 7 maçtır forma giyemedi. Furkan ise 7 maçta oynayıp 26 Ekim'deki Galatasaray deplasmanında sakatlandı.