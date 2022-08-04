Göztepe, Nazilli Belediye'yi farklı geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Nazilli Belediye'yi farklı geçti
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04 Ağustos 2022 23:57
Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Hüsamettin Yener ve penaltıdan Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarının başında Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Gökbayrak'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamasa da Ege Özkayımoğlu'nun golüyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

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