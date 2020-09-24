Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam ediyor

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.