Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam ediyor

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam ediyor
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24 Eylül 2020 15:46
Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı. 

Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.



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