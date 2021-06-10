Göztepe'den Stancu harekatı

Göztepe, dış transferde golcü harekatına başladı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Ideye'yi elinden çıkarmayı planlayan Göz-Göz, teknik heyetin raporu üzerine alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu'yu renklerine bağlamak istiyor,



Kadrosunda hücum oyuncusu Jahovic, Ndiaye ve Ege Özkayımoğlu'nu barındıran Göztepe, Stancu'lu da alarak gol yollarında sorun yaşamak istemiyor.



PİYASA DEĞERİ 450 BİN EURO

Uzun süredir Türkiye'de forma giyen Stancu'nun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi de sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. Piyasa değeri 450 bin Euro olan Rumen golcünün maliyetini araştıran yönetim, futbolcunun menajeri ile temasa geçti.



Ülkesinden daha önce forma giydiği Steau Bükreş'ten de teklif alan Stancu'nun Türkiye'den de başka taliplerinin de olduğu öğrenildi. Tecrübeli forvet Süper Lig'de sahaya çıktığı 264 karşılaşmada rakip fileleri 85 kez havalandırırken 34 asist yaptı.



