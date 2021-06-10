Göztepe'den Enzo Roco hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yönetim savunma harekatına başladı. Mevcut kadrodan önce Cristian Titi, ardından da Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılmasının ardından savunmanın ortasında alternatifsiz kalan Göz-Göz, Karagümrük'ten savunma oyuncusu Enzo Roco'ya talip oldu. Sarı-kırmızılıların, Şilili savunma oyuncusuna yoğunlaşmasında kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi ve Süper Lig tecrübesinin etkili olduğu öğrenildi.



TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR



Karagümrük'ten önce Beşiktaş'ta da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2018 yılından bu yana Süper Lig'de boy gösteriyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun menajeri ile temasa geçip nabız yokladı. Bu sezon transfer maliyetlerini de düşürme kararı alan yönetimin, şartların oluşması halinde futbolcuya resmi imza attıracağı iddia edildi. Şilili oyuncunun da Türkiye'de kalmayı hedeflediği belirtildi.



PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO



Göztepe'nin talip olduğu Enzo Roco'nun bonservis engeli bulunmazken, ünlü Alman sitesi transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'yu buluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuya uygun maaş önerip resmi imzayı bir an önce attırmak istiyor.



ENZO ROCO'NUN TALİPLERİ ÇOK



Şilili savunmacı Enzo Roco'nun yurtdışı ve Türkiye'den talipleri var. İtalyan ekibi Napoli'nin 28 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği bilinirken, Süper Lig temsilcisi Trabzon'un da futbolcunun transferi için devreye girdiği öğrenildi.











