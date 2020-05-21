Göztepe, çalışmalarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alan oyunla tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alan oyunla tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın