Göztepe, çalışmalarına devam etti

Göztepe, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, çalışmalarına devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2020 21:04
Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alan oyunla tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için