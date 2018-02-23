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Görme engelli judocu doktorun hedefi paralimpik oyunları

Eskişerhir'de acil servis doktoru görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Taşbağ: "Yurt dışındaki yarışmalarda İstiklal Marşı'nı okutmak muhteşem bir duygu. 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için de aralıksız çalışıyorum"

Kaynak: AA
Görme engelli judocu doktorun hedefi paralimpik oyunları
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23 Şubat 2018 14:09
Görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Denizli'de 11-12 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda büyük kadınlar +70 kiloda birinci olan Taşbağ, şimdi de gözünü 2 yıl sonra yapılacak paralimpik oyunlarına dikti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda aynı kiloda Türkiye'ye bronz madalyayı getiren Taşbağ'ın şimdiki amacı ise 2020'deki organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkabilmek.

Halen Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde doktor olarak görev yapan yüzde 40 görme engelli Taşbağ, yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana judoyla ilgilendiğini söyledi.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu da bulunduğunu hatırlatan Taşbağ, "Yurt dışındaki yarışmalarda İstiklal Marşı'nı okutmak muhteşem bir duygu. 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için de aralıksız çalışıyorum. İnşallah birinci olarak dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak için çalışıyorum." dedi.

Mesme Taşbağ, sağlık çalışanlarının zaman zaman şiddete maruz kaldığını, kendisinin başından da benzer durumun geçtiğini ancak bu kişileri etkisiz hale getirip güvenlik görevlilerine teslim ettiğini sözlerine ekledi.

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