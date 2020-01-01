Goran Dragic'in ayağı için ameliyat gerekmeyecek!

Miami Heat'in veteran oyun kurucusu Goran Dragic, sakat ayağı için ameliyat olmasının gerekmediğini söyledi.



Dragic, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı NBA Finalleri serisinin 1. maçında, plantar fasya yırtığı sakatlığı yaşamış ve sonraki dört maçı kaçırmıştı. Dragic 6. maçta geri dönse de, ayağındaki yırtığı iyileştirmek için yeterli zamanı olmadığı için, yüzde 100'e yakın bile değildi.



Heat altı maçta Lakers'a düştükten sonra, Dragic muhabirlere bu sakatlık için ameliyat gerekmediğini belirtti:



"Fasyayı yırttığınızda, aslında kendi ameliyatınızı yaptığınızı söylediler. Şu andan itibaren dinleneceğim ve kendiliğinden iyileşecek. Yani doktora gitmeme, ameliyat olmama, hiçbir şey yapmama gerek yok. Elimde olmayan tek şey zamandı, ve bu da zor bir durumdu."



Dragic sakatlanmadan önce All-Star seviyesinde oynuyordu. Doğu Konferansı playofflarında Indiana Pacers, Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'e karşı 20.9 sayı ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



