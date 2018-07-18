Gomis cephesinden net açıklama; Kalmak istiyor'

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transferin gözde isimleri arasında yer alan Fransız yıldızpeşini Katar ve Suudi Arabistan takımları bırakmıyor.Tekliflerle ile ilgili konuşan ve iddiaları yalanlayan Fransız golcünün menajeri Etienne Mendy,açıklamasını yaptı.Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçen Fransız forvet için 10 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflere kapısının açık olduğu belirtildi.Manchester City'nin ABD'de düzenlenecek yaz kampının kadrosunda, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'ın formasını giyen Jason Denayer'e de yer verildi.Sarı kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Belçikalı stoperi bu sezon da kiralamak için girişimde bulunmuştu.