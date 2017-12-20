GollerCepte'de bu hafta en çok Mehmet Topal'ın golü izlendi

Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 16. haftanın en popüler golü Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında atılan toplam 22 gol, 259 bin 499 kez izlenirken sarı-lacivertlileri Kardemir KArabükspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin 238 kez takip edildi.

78 bin kişi izledi



Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçı oldu. İstanbul'daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 77 bin 901 kez izlendi. 2-0 ev sahibi ekibin galibiyetiyle biten karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler mücadelesi ise 76 bin 95 kişi tarafından izlenen Evkur Yeni Malatya-Galatasaray maçı oldu.





En çok izlenen video: 'Barcelona-Deportivo La Coruna'



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 16. haftasındaki karşılaşmalar toplam 287 bin 639 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Barcelona-Deportivo La Coruna' oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin 105 kişi tarafından izlendi.





Tüm operatörlere açık



Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tvadresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte



iOS: bit.ly/goller_cepte



